На курского экс-студента завели дело за незаконное получение выплат

18 Сент. 17:04 2018-09-18T17:04:54+03:00

Парень не сообщил в Пенсионный фонд, что отчислен из вуза

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Один из жителей Тимского района, будучи студентом курского вуза, получал пенсию по случаю потери кормильца. Но парня отчислили из вуза и он пошел в армию, соответственно утратил право на выплаты. Однако о том, что измененились обстоятельства, он работников пенсионного органа не известил. Общая сумма незаконно полученных выплат составила более 60 тысяч рублей, сказали в прокуратуре.

На основании материалов прокурорской проверки против парня завели уголовное дело по ч. 1 ст. 159. 2 УК РФ, хотя ущерб пенсионному фонду он возместил в полном объеме.