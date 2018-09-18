2018-09-18T17:04:54+03:00
Происшествия

На курского экс-студента завели дело за незаконное получение выплат

Парень не сообщил в Пенсионный фонд, что отчислен из вуза
Ольга ДАНИЛОВА
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Парень возместил ущерб, но дело все равно завелиПарень возместил ущерб, но дело все равно завелиФото: Из архива КП.
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Один из жителей Тимского района, будучи студентом курского вуза, получал пенсию по случаю потери кормильца. Но парня отчислили из вуза и он пошел в армию, соответственно утратил право на выплаты. Однако о том, что измененились обстоятельства, он работников пенсионного органа не известил. Общая сумма незаконно полученных выплат составила более 60 тысяч рублей, сказали в прокуратуре.

На основании материалов прокурорской проверки против парня завели уголовное дело по ч. 1 ст. 159. 2 УК РФ, хотя ущерб пенсионному фонду он возместил в полном объеме.

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