Курские заключенные копали картошку и наткнулись на осколочно-фугасный снаряд

СЕГОДНЯ 10:56 2018-09-17T10:56:49+03:00

Работы на поле тут же остановили, людей отвели на безопасное расстояние

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На поле курчатовской колонии-поселения во время сбора картофеля обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Сотрудники управления и колонии-поселения осматривали поле после прохода трактора с картофелекопалкой.

Сначала заржавевшая железяка не вызвала ни у кого подозрений, но присмотревшись все поняли, что перед ними немецкий осколочно-фугасный снаряд. Работы на поле тут же остановили, людей отвели на безопасное расстояние. До ближайших домов было не менее полукилометра.

На место обнаружения опасной находки приехали саперы, которые опасный боеприпас изъяли. Поле было тщательно осмотрено, сбор урожая продолжился, сообщили в УФСИН по Курской области.