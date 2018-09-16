Курская филармония представила новую программу

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-16T12:02:24+03:00

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Курская государственная филармония представила программу концертов 83-го музыкального сезона. Концерт «Предисловие к сезону» состоялся в зале «Свиридовский», который открылся в декабре прошлого года после реконструкции.

— «Предисловие к сезону» - это традиционная встреча с нашими зрителями, - рассказывает музыковед Елена Спасская. — Почти все лето наши концерты продолжались на Театральной площади, а сейчас пришло время вернуться в акустические залы.

В сопровождении ансамбля выступила солистка филармонии Светлана СаркисянФото: Яна ШЕЛЕСТ

Новый красивый зал, расположенный на улице Сонина, вмещает 800 зрителей. Здесь же 1 октября, в Международный день музыки состоится открытие 83-го концертного сезона.

— С этого сезона в Свиридовском зале будут проходить постоянные концерты. Прежде всего эстрадной направленности и фестиваль имени Георгия Свиридова, - говорит Елена Андреевна.

На презентацию пришло много любителей музыки самого разного возраста, были зрители даже с маленькими детьми. Концертную программу открыл ансамбль камерной музыки «Барокко». Музыканты сыграли оркестровые произведения Баха. Затем в сопровождении ансамбля выступила солистка филармонии Светлана Саркисян, которая исполнила произведения «Аве Мария» Пуччини и «Кораблик в бурном море» Генделя.

Олег Овчаренко исполнил пьесу на электрогитареФото: Яна ШЕЛЕСТ

Ирина Стародубцева исполнила другой вариант «Аве Мария» и «Вокализ» Арно Бабаджаняна. Вокальный ансамбль «Контраст» произведение Михаила Артемова «Богородице, дева, радуйся» и «Песенку про любовь» Георгия Свиридова. Олег Овчаренко исполнил пьесу на электрогитаре. Солистки филармонии Анна Сидоренко и Ольге Тарабарова спели романсы. Алина Воронюк, Александр Швачунов и Юрий Кутафин сыграли отрывок из рассказа О'Генри «Вождь краснокожих». Завершился концерт песней «Последняя поэма» из кинофильма «Вам и не снилось» в исполнении Анны Сидоренко и Ольги Чекадановой.

Зал реагировал восторженно.

Отрывок из рассказа О'Генри «Вождь краснокожих»Фото: Яна ШЕЛЕСТ

— На презентации мы показали, что филармония - это не только музыка от эпохи барокко до современной эстрады, но и художественное слово. Обед из изысканного салата и вкуснейшего десерта, - отметила Елена Спасская.