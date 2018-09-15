2018-09-15T19:26:18+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулся автомобиль

ДТП произошло в Большесолдатском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В ДТП есть пострадавшийВ ДТП есть пострадавшийФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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15 сентября около 16:00 в «Службу спасения» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Суджа-Дьяконово в Большесолдатском районе. В кювет перевернулся автомобиль ВАЗ-2110.

На место происшествия были направлены спасатели ПСЧ № 22 Большесолдатского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. В результате ДТП есть пострадавший.

В устранении последствий ДТП принимали участие семь человек и три единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.

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