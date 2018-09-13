Курская ГИБДД задержала в этом году восемь водителей с наркотиками

СЕГОДНЯ 11:42 2018-09-13T11:42:43+03:00

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За этот год сотрудники ГИБДД Курской области досмотрели более 242 тысяч транспортных средств. По результатам проверок в восьми случаях возбуждены уголовные дела.

За вождение в состоянии наркотического опьянения оштрафовали в этом году 49 водителей. Все материалы для рассмотрения и принятия решения направлены в суд.

Так, возле дома по адресу Курск улица 5-я Кислинская был остановлен автомобиль «Ниссан». В салоне был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором была растительная масса зеленого цвета. Изъятое направлено на исследование, которое подтвердило, что растения - наркотик. По этому факту возбуждено уголовное дело.

На улице Чайковского Курска сотрудники ОБ ДПС ГИБДД остановили мотоцикл «Стелс» под управлением 18-летнего парня, который перевозил медицинские препараты и пытался от них избавиться. Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

Примерно в четыре утра на автостоянке торгового центра по улице Энгельса полицейские задержали ученицу 10-го класса, у которой обнаружили и изъяли бумажный сверток с массой растительного происхождения зеленого цвета. Проводится проверка.

В случае, если вам известна информация о распространении, изготовлении или употреблении наркотиков, можно сообщать об этом в полицию по телефону 02, с мобильного 102 (круглосуточно) или в любой территориальный орган внутренних дел.