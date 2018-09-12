В Курской области более полугода ищут подростка

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-12T10:30:32+03:00

Владислав Балахнев 1 февраля уехал из дома на велосипеде и пропал

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Следственное управление Следственного комитета по Курской области разыскивает 16-летнего Балахнева Владислава Андреевича, учащегося 9 класса Плеховской средней общеобразовательной школы.

Парень проживает в селе Плехово Суджанского района. 1 февраля 2018 года около восьми часов вечера он уехал из дома на велосипеде и пропал. 4 февраля велосипед обнаружили на проселочной дороге между селами Плехово и Гуево, в 1,5 километрах от дома подростка.

Приметы Владислава: рост 170 см, спортивное телосложение, волосы темные. Был одет в куртку темно-синего цвета с светоотражающими вставками, с надписью на спине «Эскорт Центр», шапку черно-синюю вязанную, брюки спортивные темного цвета, ниже колена вставка бело – сине - красного цвета, обут в дутые сапоги черного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефону: 8-(4712) 70-36-59 или 02, - обращается к гражданам Следственный комитет.