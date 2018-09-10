2018-09-10T11:45:13+03:00
Происшествия

Курских чиновников обвиняют в присвоении более двух миллионов рублей

Деньги обналичивали по фиктивным договорам, считают в СК
Светлана ВОЛКОВА
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Деньги выделяли из бюджета якобы на архиологичесике раскопкиДеньги выделяли из бюджета якобы на архиологичесике раскопкиФото: Из архива КП.
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Следственный отдел по Центральному административному округу Курска следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области передал в суд уголовные дела против бывших начальника и главного бухгалтера ОБУК «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области». Их обвиняют в восьми эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия с 31 октября 2016 по 3 апреля 2017 года главный бухгалтер ОБУК «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» по предварительному сговору со своим начальником присвоили деньги учреждения - более 2 миллионов 160 тысяч рублей. Удалось эти им сделать, заключив с индивидуальным предпринимателем восемь фиктивных договоров оказания услуг. По этим договорам инспекция якобы нанимала предпринимателя для проведения археологических раскопок. Полученные от инспекции деньги, обналичивались и присваивались сотрудниками инспекции, считают следователи.

Теперь дело рассмотрит суд.

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