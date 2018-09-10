2018-09-10T10:11:32+03:00
Происшествия

Курянка перевела мошенникам крупную сумму

Девушку «развели» в соцсетях
Яна ШЕЛЕСТ
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Девушка перевела 9,5 тысяч рублейДевушка перевела 9,5 тысяч рублейФото: из архива "КП"
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18-летняя курянка получила в соцсети сообщение от подруги с просьбой занять деньги. Девушка без вопросов перевела 9,5 тысяч на указанную банковскую карту. И только потом позвонила знакомой, чтобы узнать, зачем ей понадобились средства.

В разговоре выяснилось, что подруга не отсылала никаких сообщений, а её страницу в социальной сети взломали. Девушки вместе пришли в отдел полиции и рассказали о произошедшем, сообщили в УМВД по Курской области.

Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции установили, что что номер телефона, который использовали злоумышленники, зарегистрирован в другом регионе. Лица, причастные к хищению, разыскиваются. За мошенничество злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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