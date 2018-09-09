2018-09-09T13:44:39+03:00
Происшествия

В Курской области «КамАЗ» слетел в кювет

ДТП случилось рядом с селом Тарасово
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Авария с участием грузовика произошла в Медведенском районе. Рядом с селом Тарасово 9 сентября около 10:40 автомобиль «КамАЗ» опрокинулся в кювет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Курской области.

На место отправились спасатели ПСЧ № 22 Б. Солдатского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. Их помощь потребовалась пострадавшему водителю. Сейчас его состояние уточняется. В обстоятельствах ДТП разбираются специалисты.

Спасатели напоминают всем, что в случае любой беды всегда можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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