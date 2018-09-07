В Курске стартует новый сезон проекта "Кино в театре"

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-07T15:51:16+03:00

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9 сентября в Курске откроется новый, 13-й сезон проекта «Кино в театре». Начало его будет ознаменовано не только традиционным показом фильма, но и необычным для Курской области фестивалем дворовых игр «Выходи во двор».

Идея проведения праздника активных детских игр родилась у сотрудников Курского облкинофонда после просмотра фильма «Байкальские каникулы», который зрители увидят 9 сентября в драматическом театре имени А.С. Пушкина.

Название фестиваля объясняется просто: возгласы «Выходи во двор!» раньше были традиционными для детских компаний. А сейчас дворы многоэтажек, в которых живут «компьютерные дети», опустели. Организаторы же фестиваля пытаются возродить интерес юных курян к подвижным массовым играм и живому общению.

Фестиваль стартует на Театральной площади в 12.00, а в 13.00 в зале драматического театра имени А.С. Пушкина начнется кинопоказ семейной комедии «Байкальские каникулы». Кинокартина предназначена для зрителей старше 6 лет.

Приглашаются все желающие!