2018-09-07T15:31:03+03:00
Общество

С начала пожароопасного периода на курян составили больше 200 материалов

Нарушителям грозят крупные штрафы
Светлана ВОЛКОВА
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Нередко пожары возникают из-за пала травыНередко пожары возникают из-за пала травыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В Курской области больше трех недель почти на всей территории сохраняется пятый класс пожарной опасности. Спасатели напоминают: при таких условиях растет риск пожаров. Ветреная погода может способствовать быстрому распространению огня.

Ежедневно оперативные группы органов местного самоуправления с привлечением старших населенных пунктов, полиции, работников социальной сферы проводят около 5000 подворовых обходов. Вечером патрулирования продолжаются. В этой работе ежедневно задействуют около тысячи человек.

Всего с начала пожароопасного периода за неконтролируемые палы, сжигание сухой травы, стерни, мусора портив виновных составили 248 административных материалов, из которых 65 - в рамках действия особого противопожарного режима.

- В регионе стоит очень жаркая, сухая и ветреная погода. Все эти факторы вкупе с пренебрежением правилами пожарной безопасности могут стать причиной серьезного происшествия, - говорит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области Дмитрий Демьяненко. – В таких погодных условиях простой окурок, малейшая искра может привести к возникновению крупного загорания.

Спасатели еще раз напоминают о штрафах, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.

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