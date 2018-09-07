Курянин пытался украсть полтонны металла

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-07T14:25:37+03:00

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Сотрудники Курского отдела полиции раскрыли кражу почти полутонны металла. Помощь в раскрытии оказал случайный свидетель, который заметил, как неизвестные, пригнав грузовой транспорт пытались переложить лом. Он сообщил номер машины и приметы неизвестных. В тот же день оперативники установили, что к хищению причастен 24-летний молодой человек, проживающий по соседству.

Он много раз проходил мимо груды железа и заметил, что хозяин не собирается его использовать, а значит может не заметить исчезновение. Для перевозки почти 450 килограмм металла нанял грузовое такси и собирался в тот же день сдать его в пункт приема лома. Но довести свой умысел до конца ему не удалось, его задержали сотрудники полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.