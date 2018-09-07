Курянин из ревности ударил ножом знакомого

СЕГОДНЯ 13:05 2018-09-07T13:10:06+03:00

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В полицию Железногорска поступило сообщение из больницы о том, что в реанимации находится мужчина с ножевым ранением. Полицейские стали выяснять обстоятельства произошедшего.

Оказалось, что серьезные раны нанес потерпевшему его же знакомый, с которым они в одной компании распивали спиртное. Во время застолья железногорец начал ревновать свою девушку к потерпевшему, что привело к ссоре. Подозреваемый схватил нож и ударил им оппонента. Злоумышленника задержали, он свою вину признал.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.