2018-09-06T13:31:04+03:00
Происшествия

У курянина мошенники выманили 200 тысяч рублей

Парню поступило предложение сделать ставки на спорт
Яна ШЕЛЕСТ
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Полицейские устанавливают личность мошенникаПолицейские устанавливают личность мошенникаФото: из архива "КП"
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В полицию Железногорска обратился 27-летний парень. В соцсети неизвестный гражданин предложил ему сделать ставки на спорт. Злоумышленник сказал, что занимается прогнозированием футбольных матчей, и обещал помочь молодому человеку выиграть деньги. За свои услуги он просил процент от выигрыша.

Железногорец перечислил незнакомцу на счет 20 тысяч рублей за получение информации и 15 тысяч рублей в качестве ставки. Через день парню пришло сообщение, что он выиграл более 300 тысяч рублей, но для вывода средств необходимо перевести в букмекерскую контору 10% от ставки.

Парень перевел деньги, после чего ему пришло сообщение, что операцию нужно повторить, так как он не указал код. Молодой человек сделал еще несколько попыток, но выигрыш так и не получил. Со слов мошенника, сначала была переведена неверная сумма, затем после трех ошибочных переводов якобы его счет заблокировали. Затем букмекерская контора перестала осуществлять перевод более 500$.

— Напоследок парню сказали, что для снятия наличности необходимо явиться лично в букмекерскую контору, которая находится в Сингапуре, - сообщили в УМВД по Курской области.

Железногорец, следуя инструкциям неизвестного, лишился более 200 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают личность мошенника.

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