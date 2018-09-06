У курянина мошенники выманили 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:27 2018-09-06T13:31:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Железногорска обратился 27-летний парень. В соцсети неизвестный гражданин предложил ему сделать ставки на спорт. Злоумышленник сказал, что занимается прогнозированием футбольных матчей, и обещал помочь молодому человеку выиграть деньги. За свои услуги он просил процент от выигрыша.

Железногорец перечислил незнакомцу на счет 20 тысяч рублей за получение информации и 15 тысяч рублей в качестве ставки. Через день парню пришло сообщение, что он выиграл более 300 тысяч рублей, но для вывода средств необходимо перевести в букмекерскую контору 10% от ставки.

Парень перевел деньги, после чего ему пришло сообщение, что операцию нужно повторить, так как он не указал код. Молодой человек сделал еще несколько попыток, но выигрыш так и не получил. Со слов мошенника, сначала была переведена неверная сумма, затем после трех ошибочных переводов якобы его счет заблокировали. Затем букмекерская контора перестала осуществлять перевод более 500$.

— Напоследок парню сказали, что для снятия наличности необходимо явиться лично в букмекерскую контору, которая находится в Сингапуре, - сообщили в УМВД по Курской области.

Железногорец, следуя инструкциям неизвестного, лишился более 200 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают личность мошенника.