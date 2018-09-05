2018-09-05T16:00:01+03:00
Происшествия

В Курской области задержали дачного вора

62-летний мужчина ограбил порядка десяти дач
Яна ШЕЛЕСТ
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В отношении подозреваемого возбудили уголовное делоВ отношении подозреваемого возбудили уголовное делоФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С весны 2018 года в полицию начали поступать заявления о пропаже имущества с дачных участков, расположенных в разных районах области. Сотрудники полиции провели проверку, собрали доказательства. Криминалисты выяснили, что ко всем кражам причастен один человек.

При попытке очередной кражи в Золотухинском районе был задержан 62-летний ранее судимый мужчина. Выяснилось, что до этого он ограбил порядка десяти дач в Дмитриевском и Железногорском районах.

Мужчина приезжал на дачные участки заранее, выбирал те, которые редко посещают хозяева, похищал имущество и продавал его случайным встречным. На некоторых дачах он оставался ночевать.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчина во всем признался и сотрудничает со следствием, сообщили в УМВД по Курской области.

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