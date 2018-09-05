2018-09-05T14:38:48+03:00
Звезды

В Курске пройдет книжная ярмарка

Книжная выставка-ярмарка «Курск читающий-2018» состоится 7 сентября
Яна ШЕЛЕСТ
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Ярмарка откроется в 11.00Ярмарка откроется в 11.00Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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Традиционная книжная выставка-ярмарка «Курск читающий-2018» пройдет 7 сентября на Театральной площади областного центра. Фолианты представят издательства, книготорговые компании, высшие учебные заведения, музеи, галереи и библиотеки.

Организаторы ярмарки приготовили викторины, познавательно-игровые программы и веселые конкурсы. Ярмарка откроется в 11.00.

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