2018-09-05T11:49:05+03:00
Деловой Курск

В ходе рейдов на курских дорогах с должников взыскали более 500 тысяч рублей

И это только за август
Светлана ВОЛКОВА
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Подобные рейды проходят регулярноПодобные рейды проходят регулярноФото: Светлана ВОЛКОВА
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Главы Касторенского, Конышевского, Курского, Медвенского, Черемисиновского районов и города Льгова доложили о пополнении бюджетов налогами, а также о сокращении задолженности по уплате в консолидированный бюджет области имущественных налогов физическими лицами.

Идет работа в районах и городах области по оформлению земель и новых построек. Муниципальным властям рекомендовано работать с каждым человеком, владельцем паев, организациями: «Ни одного квадратного метра в области не должно быть без хозяина. Если таковые будут – оформлять в муниципальную собственность с последующей продажей или сдачей в аренду».

Одним из важных региональных налогов считается транспортный налог. От того, как вовремя он поступит в бюджет, зависят сроки и качество выполнения работ на курских дорогах.

В августе в Курской области службой судебных приставов совместно с УГИБДД, с использованием автоматизированных комплексов фиксации нарушений ПДД было проведено 12 рейдов. В результате выявлены 212 должников по транспортному налогу, с которых взыскано более 500 тысяч рублей.

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