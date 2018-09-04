2018-09-04T17:12:49+03:00
Звезды

В Курске открывается «Джазовая провинция»

Открытие фестиваля состоится 6 сентября в 19.00 в концертном зале «Свиридовский»
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Концерты в Курске будут проходить 27 октября, 4 ноября, 7 ноября и 17 ноябряКонцерты в Курске будут проходить 27 октября, 4 ноября, 7 ноября и 17 ноябряФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

6 сентября в 19.00 в концертном зале «Свиридовский» на улице Сонина состоится открытие XXIII международного музыкального фестиваля «Джазовая провинция» в Курске.

В этом году фестиваль пройдет в четыре этапа, и зрителям будет представлена вся ретроспектива джаза более чем за 100-летнюю историю его существования, от современных находок до классики начала XX века. Концерты в Курске будут проходить 27 октября, 4 ноября, 7 ноября и 17 ноября.

«Джазовая провинция» - это ежегодное 30-дневное турне в лучших концертных залах, около 30 тысяч зрителей, слушателей и участников мастер-классов ежегодно, десятки сотен выдающихся музыкантов России и всего мира. Концерты в Курске будут проходить 27 октября, 4 ноября, 7 ноября и 17 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24