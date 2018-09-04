Умер актер Курского драматического театра Николай Шадрин

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-04T15:56:57+03:00

На сцене курского драмтеатра Николай Шадрин играл с 1977 года Фото: соцсети

Актер скончался во время гастролей во Владикавказе

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3 сентября во Владикавказе во время гастролей умер актер Курского областного драматического театра имени А.С. Пушкина Николай Шадрин.

На сцене курского драмтеатра Николай Шадрин играл с 1977 года. Актер создал более сотни незабываемых образов. Играл в спектаклях «Голодранцы и аристократы», «Дикарь», «День рождения кота Леопольда» и многих других. Талантливого актера обожали зрители.

Николай Шадрин был известен и как писатель. В 2006 году газета «Литературная Россия» включила его в рейтинг 50 лучших писателей в стране. Книги Николая Шадрина переведены на немецкий и французский языки. В прошлом году актер отметил 70-летний юбилей.