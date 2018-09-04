Курский район отметит 90-летний юбилей
Праздничные мероприятия пройдут в поселке имени Маршала Жукова
Гостей праздника ждет парадФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курскому району Курской области исполняется 90 лет. 8 сентября в поселке имени Маршала Жукова пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею.
Гостей праздника ждет парад, прохождение школьных коллективов района, концерт и другие развлечения. Присуствующие увидят прыжки парашютистов, посетят ярмарку.
Пять пар молодоженов вступят в брак в этот день. В гарнизонном Доме офицеров состоится незабываемая церемония бракосочетания.
Курский район Курской области был образован 30 июля 1928 года. В районе проживают около 58 тысяч жителей.