Курян поймали на незаконной вырубке леса

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-31T14:50:26+03:00

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В Черемисиновском районе мужчину подозревают в незаконной вырубке дуба. Сообщение поступило из местного лесничества, сотрудники которого во время рейда обнаружили спилы.

Полицейские установили подозреваемого в течение суток. Им оказался 30-летний местный житель. Он распилил деревья и доставил домой на повозке. После обработки использовал доски для строительства придомовой постройки, успев до прибытия стражей порядка установить из дубовых составляющих крышу. Ущерб от незаконных действий составил почти 40 тысяч рублей.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Аналогичное преступление выявлено сотрудниками уголовного розыска в Хомутовском районе. Во время работы по другому происшествию полицейские заметили мужчину, который пилил дубы. Разрешения на эти работы, выданное в лесничестве, он не предъявил и сознался, что не обращался за его получением. Ему удалось незаконно срезать десять деревьев, которые на месте он распилил, чтобы перевезти.

Устанавливается сумма ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Статья 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» предусматривает наказание в виде штрафа до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.