В Курске будут отключать свет

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-30T15:50:40+03:00

Отключения запланированы во всех округах города

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Из-за проведения плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет отключен свет по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 3 по 7 сентября с 9-00 до 15-00:

Заповедная; Ромашковая.

С 3 по 7 сентября с 9-00 до 17-00:

Солнечная

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 3 по 7 сентября

Кольцова, Нижне-Луговая 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 - 97,.

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

6 сентября с 14-00 до 17-00:

Малых 45 – 123, 84 -180а

2-й Раздельный п-к 1-9, 2-8

3-й Раздельный п-к 1-21

Васильевский п-к 3-7, 4-6

Тел. для справок: 26-32-10