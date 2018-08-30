В Курске будут отключать свет
Отключения запланированы во всех округах города
Курянам стоит позаботиться о сохранности электроприборовФото: Светлана ВОЛКОВА
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Из-за проведения плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет отключен свет по следующим улицам города:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 3 по 7 сентября с 9-00 до 15-00:
Заповедная; Ромашковая.
С 3 по 7 сентября с 9-00 до 17-00:
Солнечная
Тел. для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 3 по 7 сентября
Кольцова, Нижне-Луговая 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 - 97,.
Тел. для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
6 сентября с 14-00 до 17-00:
Малых 45 – 123, 84 -180а
2-й Раздельный п-к 1-9, 2-8
3-й Раздельный п-к 1-21
Васильевский п-к 3-7, 4-6
Тел. для справок: 26-32-10