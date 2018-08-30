2018-08-30T13:22:38+03:00
Происшествия

Осудили экс-бухгалтера курского Союза художников

Женщину признали виновной в мошенничестве
Ольга ДАНИЛОВА
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Бухгалтер через суд добивалась погашения мнимых долговБухгалтер через суд добивалась погашения мнимых долговФото: Из архива КП.
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Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу против бывшего главного бухгалтера Курского регионального отдела Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и Художественного фонда «Союз художников России». Женщину признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как установлено судом, главбух решила похитить деньги организаций.

Для этого она предложила своим родственникам и знакомым заключить фиктивные договоры о трудоустройстве на разные должности. Женщина убедила их в том, что это необходимо в связи с временными финансовыми трудностями организаций. Она пояснила, что зарплату будут перечислять на личные банковские карты этих людей, а они должны обналичить их и передать ей. По заверениям подсудимой эти деньги будут потрачены на улучшение финансового положения этих общественных организаций.

Зная, что никакую зарплату на счета этих людей не переводили, женщина изготовила фиктивные справки о задолженности и подложные выписки из расчетных ведомостей о размере заработной платы. Затем от имени работников обратилась в мировой суд с заявлениями о взыскании якобы образовавшейся задолженности. На основании судебных приказов приставы-исполнители в принудительном порядке взыскивали с работодателя сумму мнимого долга.

С марта 2015 года по октябрь 2016 года бухгалтеру удалось похитить более 3 млн. рублей, сказали в прокуратуре.

Суд дал ей два с половиной года исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью.

Также суд взыскал с подсудимой сумму причиненного общественным организациям ущерба.

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