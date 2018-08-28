2018-08-28T14:32:32+03:00
Общество

«Мир детства» поможет собрать к новому учебному году 750 юных курян

В этом году куряне и предприятия пожертвовали почти 16 миллионов рублей
Светлана ВОЛКОВА
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Значительная часть средств пойдет, чтобы собрать детей из нуждающихся семей в школуЗначительная часть средств пойдет, чтобы собрать детей из нуждающихся семей в школуФото: Светлана ВОЛКОВА
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На прошедшем заседании благотворительного марафона рассмотрели 278 заявлений, их основная часть касалась подготовки детей из малообеспеченных и многодетных семей к учебному году. Деньги нужны на приобретение формы, обуви, канцелярских принадлежностей. По словам председателя оргкомитета марафона Валентины Михайловой, накануне 1 сентября стараются помочь всем нуждающимся, 250 школьникам уже оказали помощь, еще 500 получат поддержку в самое ближайшее время.

Кроме того, на заседании принимали решения о направлении средств на лечение тяжелобольных детей, а также семьям, пострадавшим при пожарах.

Валентина Михайлова отметила активность курян при сборе средств. Принимают участие в марафоне не только организации и предприятия, но и простые граждане. В этом году «Мир детства» собрал 15 миллионов 800 тысяч рублей, в том числе из ящиков для пожертвований изъяли 459 тысяч рублей.

Наиболее активно идет сбор средств в Курске, где собрано 2 млн 430 тысяч рублей, в Железногорске - 755 тыс. рублей, Курчатове - 217 тыс. рублей, Щиграх – 207 тыс. рублей, а также в Щигровском районе – 408 тыс. рублей, Солнцевском – 222 тыс. рублей, Поныровском – 220 тыс. рублей, Рыльском - 164 тыс. рублей, Горшеченском – 150 тыс. рублей, Фатежском – 128 тыс. рублей.

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