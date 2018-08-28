2018-08-28T14:23:42+03:00
Общество

В Курске появился памятник генерал-лейтенанту милиции Вячеславу Панкину

Его торжественно открыли на Северном кладбище
Яна ШЕЛЕСТ
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Автор скульптуры - заслуженный художник России Владимир БартеневАвтор скульптуры - заслуженный художник России Владимир БартеневФото: УМВД России по Курской области.
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7 августа на Северном кладбище Курска торжественно открыли памятник генерал-лейтенанту милиции Вячеславу Панкину. Памятник поставили на средства, собранные личным составом областных и районных подразделений органов внутренних дел по Курской области.

Автор скульптуры - заслуженный художник РФ Владимир Бартенев. В центре композиции – бронзовый бюст легендарного генерала. Сверху – отражена деятельность сотрудников правопорядка.

Вячеслав Панкин – легендарная личность советской милиции. Почетный работник МВД СССР, кавалер орденов Красного знамени, Красной Звезды, ордена «За личное мужество», почетный гражданин Курской области, г. Курска и г. Кабула.

В разное время Вячеслав Панкин занимал посты руководителя уголовного розыска МВД СССР, заместителя министра внутренних дел РСФСР. Возглавлял представительство МВД СССР в Афганистане в период военного конфликта. С 1972 по 1984 годы руководил Управлением внутренних дел Курской области.

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