2018-08-27T16:19:02+03:00
Общество

В Курской области за выходные прав лишился 21 водитель

Их поймали пьяными за рулем
Светлана ВОЛКОВА
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Подобные рейды проходят еженедельноПодобные рейды проходят еженедельноФото: Из архива КП.
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В прошедшие выходные в Курской области прошли рейды на дорогах. Сотрудники ГИБДД выявляли пьяных за рулем.

Всего с 24 по 26 августа в регионе был задержан 21 водитель в состоянии опьянения, 9 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, пять задержаны по ст.264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

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