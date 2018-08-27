"Курскоблводоканал" оштрафовали за перебои в водоснабжении

СЕГОДНЯ 14:58 2018-08-27T14:58:20+03:00

Иногда перебои с подачей воды составляли до 12 часов Фото: Из архива КП.

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Прокуратура нашла нарушения в работе АО «Курскоблводоканал». Так, был установлен режим работы станций управления и защиты водозаборов по графику, что не позволяло обеспечить бесперебойное снабжение населения холодной водой в достаточном объеме. Перебои в водоснабжении иногда составляли более 12 часов. Кроме того не были разработаны рабочие программы и не контролировалось качество питьевой воды, не проводились ее лабораторные исследования.

Сведения о возникавших в системе водоснабжения авариях, которые могли привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения в контролирующие органы не предоставлялись.

Прокурор Большесолдатского района внес директору АО «Курскоблводоканал» представление.

На основании постановления прокурора директор АО «Курскоблводоканал», а также акционерное общество оштрафованы на 12 тысяч рублей.