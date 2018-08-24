Под Курском в лобовую столкнулись две иномарки
61-летний водитель одной из них скончался в больнице
Водителей доставили в больницуФото: из архива «КП»
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 августа в 13:06 в Медвенском районе. У хутора Высоконские Дворы 61-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном».
На место аварии выехали спасатели ПСЧ № 34 Медвенского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. В ДТП ранения получили оба водителя. Водитель «Хонды» скончался в больнице.