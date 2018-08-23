2018-08-23T18:00:10+03:00
Общество

Владимир Путин прилетел в Курск на вертолете

Президент посетил мемориальный комплекс «Курская дуга»
Яна ШЕЛЕСТ
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Глава государства возложил венки к Вечному огнюГлава государства возложил венки к Вечному огнюФото: из архива «КП»
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В Курск прилетел Президент России Владимир Путин. Вертолет главы государства приземлился на картодроме в районе Триумфальной арки. В Курск президент прилетел из Белгорода.

На арке Владимира Путина встречали ветераны и кадеты. Глава государства возложил венки к Вечному огню. Следующий пункт посещения – местечко Свобода. Там президент осмотрит экспозицию музея-мемориала «Командный пункт Центрального фронта», где во время боев на Курской дуге располагался штаб Маршала Константина Рокоссовского.

Владимир Путин пообщается с ветеранами Великой Отечественной войны – Михаилом Булатовым, МихаиломВоробьевым, Виктором Циммером и другими. А также с представителями поискового движения.

Сегодня Курск отмечает 75-годовщину Победы в Курской битве. Утром на Триумфальной арке прошел грандиозный парад, в котором приняли участие около 1600 человек и более ста единиц военной техники. Днем на Боевке состоялся фронтовой обед. Сейчас по улице Ленина маршем проходит парад духовых оркестров. Вечером на Красной площади состоится праздничный концерт, который завершится победным салютом.

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