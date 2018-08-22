Состоялось специальное гашение конверта «75 лет Курской битвы»

СЕГОДНЯ 17:35 2018-08-22T17:35:14+03:00

Поставить оттиск спецштемпеля можно будет до конца года

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В Курске состоялось специальное гашение маркированного конверта переводным штемпелем «75 лет Курской битвы». Право первыми поставить оттиск на конверте получил губернатор Курской области Александр Михайлов и директор Курского филиала Почты России Виктор Вырожемский.

Выпуск конвертов, марок и штемпелей спецгашения всегда сопровождает наиболее значимые события в истории России и подчеркивает их значимость. Конверты с символикой и специально изготовленным штемпелем станут музейными экспонатами. Губернатор региона Александр Михайлов передал оформленный в раму конверт директору Курского краеведческого музея Ирине Лоташевой.

Добавим, конверт, изданный тиражом 300 тысяч экземпляров, поступит во все почтовые отделения нашего региона. Поставить оттиск специального штемпеля можно будет на Курском почтамте по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 8 до конца года.