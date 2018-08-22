В Курской области ввели режим повышенной готовности
Распоряжение подписал губернатор Александр Михайлов
Куряне готовятся к празднованию 75-й годовщины Победы в Курской битвеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С сегодняшнего дня Курская область переходит в режим повышенной готовности. Такая мера обусловлена приближением праздничной даты – 75-й годовщины Победы в Курской битве.
В области будут развернуты оперативные штабы, организовано круглосуточное дежурство должностных лиц и проведение комплекса профилактических мероприятий на объектах массовых мероприятий. Информация о складывающейся обстановке по линии дежурных служб будет представляться в ЦУКС ГУ МЧС по Курской области.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Курской области Михаила Горбунова.