В Курской области ввели режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 09:12 2018-08-22T09:13:11+03:00

Куряне готовятся к празднованию 75-й годовщины Победы в Курской битве Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня Курская область переходит в режим повышенной готовности. Такая мера обусловлена приближением праздничной даты – 75-й годовщины Победы в Курской битве.

В области будут развернуты оперативные штабы, организовано круглосуточное дежурство должностных лиц и проведение комплекса профилактических мероприятий на объектах массовых мероприятий. Информация о складывающейся обстановке по линии дежурных служб будет представляться в ЦУКС ГУ МЧС по Курской области.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Курской области Михаила Горбунова.