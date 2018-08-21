2018-08-21T12:26:15+03:00
Происшествия

18-летний курянин отобрал у девушки золотой браслет

В отношении парня возбудили уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Личность подозреваемого полицейские установили в течение сутокЛичность подозреваемого полицейские установили в течение сутокФото: из архива «КП»
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24-летняя жительница Курска познакомилась с 18-летним парнем и отправилась к нему домой. Там молодой человек под угрозами потребовал у нее золотой браслет. Девушка, опасаясь за свою жизнь, отдала украшение. Покинув помещение, она сразу же обратилась в полицию.

Личность подозреваемого полицейские установили в течение суток, а затем парня задержали. Браслет он успел продать, но украшение нашли, изъяли и возвратят девушке.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На время следствия парень находится под подпиской о невыезде.

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