18-летний курянин отобрал у девушки золотой браслет

СЕГОДНЯ 12:25 2018-08-21T12:26:15+03:00

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24-летняя жительница Курска познакомилась с 18-летним парнем и отправилась к нему домой. Там молодой человек под угрозами потребовал у нее золотой браслет. Девушка, опасаясь за свою жизнь, отдала украшение. Покинув помещение, она сразу же обратилась в полицию.

Личность подозреваемого полицейские установили в течение суток, а затем парня задержали. Браслет он успел продать, но украшение нашли, изъяли и возвратят девушке.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На время следствия парень находится под подпиской о невыезде.