2018-08-21T12:27:42+03:00
Общество

Почему в Курске вечером плохо ходит транспорт?

Курянам советуют обращаться с жалобами в центральную диспетческую
Светлана ВОЛКОВА
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Дождаться вечером своей маршрутки иногда нереальноДождаться вечером своей маршрутки иногда нереальноФото: Светлана ВОЛКОВА
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В сети интернет появились жалобы от жителей проспекта Вячеслава Клыкова. "С наступлением вечера с маршрута сходят ПАЗы и маршрутки, на которых можно доехать до железнодорожного вокзала", - жалуются куряне. - "20 августа вечером после 19.00 на 78 маршруте не было ни одного автобуса. 79-й доехал до остановки "Монолит" и съехал с маршрута. На остановке ЖД вокзала в 8 вечера стояли минут 40, были только на Волокно".

Очень сложно уехать и по другим направлениям. Например, после половины девятого вечера почти нереально добраться от ЮЗГУ до микрорайона КЗТЗ. Перестают ходить и маршрутки СЧПУ-КЗТЗ.

В департаменте транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска пояснили, что одни маршруты работают до половины десятого вечера, другие и вовсе до половины двенадцатого. Все машины оборудованы системой ГЛОНАСС и их контролируют в центральной диспечерской:

- Но, разумеется, вечером снижается пассажиропоток, поэтому транспорт ходит реже. Интервал может составлять 20-25 минут. Если кто-то сходит с маршрута, мы делаем предупреждение.

Все вопросы по поводу движения конкретных маршрутов в Курске курянам советуют выяснять по телефону центральной диспетчерской 702-802.

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