В Курской области отметили День собачьей космонавтики

СЕГОДНЯ 15:42 2018-08-20T15:42:33+03:00

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В рамках проекта #летонапочте и в связи с 58-й годовщиной полета собак Белки и Стрелки в космос в отделении Почты России Поныри Фатежского почтамта для детей прошел «почтовый» урок «День собачьей космонавтики».

Мероприятие началось с просмотра мультфильма «Белка и Стрелка. Озорная семейка», затем ребятам показали документальные видеоролики, повествующие об удачном полете собак в космос. Организаторы рассказали детям, что 19 августа 1960 года подготовленные беспородные дворняжки Белка и Стрелка провели в космосе чуть больше суток, совершив 17 витков вокруг Земли, и успешно вернулись на Землю.

В продолжение «урока» детям презентовали марки и открытки разных лет с изображением животных-космонавтов. Внимание ребят привлекли почтовые марки с изображениями собак Ветерок и Уголек, которые в 1966 году провели на орбите 22 дня. Их рекорд пребывания в космосе не побит животными до сих пор. Ребятам рассказали, что животные вернулись на Землю абсолютно без шерсти, в опрелостях и пролежнях, но после медицинской реабилитации в институте космонавтики их здоровье было восстановлено.

Практической частью «почтового» урока стала творческая мастерская, где каждый мог сделать конверт, нарисовать открытку, почтовую карточку или марку. Малышам предоставили тематические раскраски по возрасту. Художники постарше оформили поделки и рисунки согласно тематике мероприятия и в соответствии с почтовой направленностью.