17 августа в Курске пройдет вторая репетиция парада

СЕГОДНЯ 10:17 2018-08-17T10:22:08+03:00

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23 августа Курск станет центром проведения мероприятий, посвященных победному завершению битвы на Курской дуге. Главным пунктом праздничной программы будет грандиозный военный парад. В нем примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих. Механизированная колонна будет состоять из 78 единиц военной техники. В небо над Курском поднимутся 17 военных самолетов – истребители, бомбардировщики, а также боевые вертолёты армейской авиации.

Сегодня, 17 августа, в городе пройдет вторая репетиция парада. Движение транспорта на время ее проведения будет закрыто: с 14.00 до 21.00 - по ул. К. Маркса (от поворота на ТЦ «Метро» до поста ГИБДД (трасса М2); с 16.00 до 20.00 - по пр-ту Победы (от здания ГИБДД (ул. К. Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» и в обратном направлении).

Пассажирский транспорт будет ходить из центра города в сторону поселка Северный и обратно через улицы Светлую и Фестивальную. Движение легкового автомобильного транспорта будет организовано в объезд улиц Карла Маркса, Светлого проезда по ул. Дубровинского, Гудкова, Фестивальной.

Будет ограничен въезд со стороны поста ГИБДД от автодороги М-2 в направлении Триумфальной арки. Движение автобусов на маршрутах №13, 44, 292 будет организовано до ТЦ «Триумф» по ул. Карла Маркса. Движение троллейбусов по маршрутам № 1, 8 будет приостановлено. Перевозка пассажиров в д. Косиново и д. Татаренково будет организовано по маршрутам «18, 72» через ул. Кавказскую, 50 лет Октября, автодорогу М-2.