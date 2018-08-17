2018-08-17T10:02:26+03:00
Происшествия

В Железногорске избили участника «Битвы экстрасенсов» Сергея Пахомова

Об этом сам пострадавший написал в Facebook
Яна ШЕЛЕСТ
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Встреча прошла слишком эмоциональноВстреча прошла слишком эмоциональноФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Актер, художник, музыкант и дизайнер Сергей Пахомов, больше известный как дед Пахом, принимавший участие в «Битве экстрасенсов», приехал в Железногорск по приглашению. В галерее современного искусства «Цикорий» он побеседовал с начинающими художниками и горожанами. На встречу с известным гостем пришло много людей, разговор длился несколько часов.

Пахом неординарная личность, его творчество противопоставлено массовой культуре и официальному искусству. Поэтому беседа проходила довольно эмоционально. В какой-то момент эмоции участников хлынули через край, без полиции не обошлось.

Через некоторое время Сергей на своей странице в Facebook опубликовал фото со шрамом на лбу, пояснив, что его ударили железным прутом во время чтения лекции в Железногорске.

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