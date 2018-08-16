Курские чиновники "забыли" задекларировать часть имущества

СЕГОДНЯ 12:21 2018-08-16T12:21:41+03:00

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Прокуратура проверила, как чиновники задекларировали сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

Выяснилось, что трое муниципальных служащих представили неполные сведения о своих и своих супругов и детей доходах, расходах и имуществе. Служащие скрыли имеющиеся земельные доли, недвижимость и доходы - всего 30 тысяч рублей.

Кроме того, уполномоченное должностное лицо не проверило достоверность предоставленных муниципальными служащими деклараций. Прокурор Пристенского района внес представление Главе муниципального образования.

Результаты рассмотрения акта находятся на контроле прокуратуры Пристенского района.