Курянин сломал нос полицейскому

СЕГОДНЯ 17:11 2018-08-15T17:11:44+03:00

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Курчатовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области завел уголовное дело против 58-летнего жителя деревни Карасевка Льговского района. Мужчину подозревают по части 2 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

По версии следствия 19 июля в МО МВД России «Льговский» поступило сообщение от жительницы деревни Карасевка Льговского района, которой сожитель угрожал расправой. Приехав на место происшествия, сотрудник полиции подошел к мужчине, представился и пояснил цель своего визита. Тогда пьяный крянин приблизился к полицейскому и ударил его своей головой в лицо. Результат - закрытый перелом носа у полицейского.

Расследование уголовного дела продолжается.