На Театральной площади Курска пройдет бесплатный концерт
Курская государственная филармония продолжает серию концертов на
Театральной площади под названием "Музыка для всех".
Очередной концерт посвященный творчеству народного артиста России
Вадима Мулермана пройдет 18 августа в 18.00.
К концу 1960-х годов Мулерман стал одним из самых узнаваемых и
популярных исполнителей лирической и гражданской советской песни. Спетые
им композиции сразу становились хитами. Когда он ехал на гастроли, к
поезду цепляли дополнительные вагоны для поклонниц. Советская хоккейная
команда не начинала игру, пока не прозвучит его шлягер «Трус не играет в
хоккей».
Его хиты звучали на танцах и в мультфильме «Ну, погоди!». Слава
Мулермана в ту пору затмевала его главного конкурента Иосифа Кобзона.
Первый исполнитель песен «Лада» (В. Шаинский - М. Пляцковский), «Трус не
играет в хоккей» (А. Пахмутова - С. Гребенников, Н. Добронравов), «Как
хорошо быть генералом» (В. Гамалия - М. Танич), «Гуцулочка» (Д. Тухманов
- С. Островой), «Приснилось мне» (А. Бабаджанян - Р. Рождественский),
«Август» (Я. Френкель - И. Гофф).