На Театральной площади Курска пройдет бесплатный концерт

СЕГОДНЯ 16:33 2018-08-15T16:38:35+03:00

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Курская государственная филармония продолжает серию концертов на

Театральной площади под названием "Музыка для всех".

Очередной концерт посвященный творчеству народного артиста России

Вадима Мулермана пройдет 18 августа в 18.00.

К концу 1960-х годов Мулерман стал одним из самых узнаваемых и

популярных исполнителей лирической и гражданской советской песни. Спетые

им композиции сразу становились хитами. Когда он ехал на гастроли, к

поезду цепляли дополнительные вагоны для поклонниц. Советская хоккейная

команда не начинала игру, пока не прозвучит его шлягер «Трус не играет в

хоккей».

Его хиты звучали на танцах и в мультфильме «Ну, погоди!». Слава

Мулермана в ту пору затмевала его главного конкурента Иосифа Кобзона.

Первый исполнитель песен «Лада» (В. Шаинский - М. Пляцковский), «Трус не

играет в хоккей» (А. Пахмутова - С. Гребенников, Н. Добронравов), «Как

хорошо быть генералом» (В. Гамалия - М. Танич), «Гуцулочка» (Д. Тухманов

- С. Островой), «Приснилось мне» (А. Бабаджанян - Р. Рождественский),

«Август» (Я. Френкель - И. Гофф).