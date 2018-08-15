2018-08-15T13:23:15+03:00
Происшествия

Курянка задолжала своим детям миллион

Суд приговорил нерадивую мать к исправительным работам
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Суд признал женщину виновной в неуплате алиментовСуд признал женщину виновной в неуплате алиментовФото: Из архива "КП".
Изменить размер текста:

38-летняя жительница Курска на протяжении длительного времени не выплачивала своим двум несовершеннолетним детям алименты в размере 1/3 части всех видов заработка и иного дохода.

Женщина нигде не работала, на учет в центр занятости не становилась, никакой материальной помощи детям не оказывала. В результате образовалась задолженность по алиментам на сумму более 1 млн рублей.

За неуплату без уважительных причин непутевую мать привлекли к административной ответственности и назначили ей наказание в виде 70 часов обязательных работ. Однако на путь исправления женщина так и не встала и никаких мер для оплаты долга не предприняла.

Дознаватель отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Курску УФССП по Курской области в отношении женщины возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Суд признал женщину виновной в неуплате алиментов и назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства ежемесячно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянин сломал нос полицейскому
В районе курских детских лагерей работают дополнительные патрульные группы
Во всех курских школах с 1 сентября появятся электронные журналы
На Театральной площади Курска пройдет бесплатный концерт
Межрегиональный фестиваль «Алый парус» становится международным
В Курске сотрудники Росгвардии задержали грабителя
Курянин перевозил наркотики в арендованном авто
Курянку убил бывший супруг
Курские спасатели предупреждают об ухудшении погоды
Пьяный курянин угнал у таксиста машину
Под Курском ребенку-инвалиду отказались выдать льготное лекарство
В Курскую область ввезли голландских индюшат
В Курске осудили уклониста
В Курске в четверг отключат воду
В Курской области без вести пропала молодая женщина
В Курской области задержали молдавские яблоки