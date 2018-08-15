Курянка задолжала своим детям миллион

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-15T13:23:15+03:00

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38-летняя жительница Курска на протяжении длительного времени не выплачивала своим двум несовершеннолетним детям алименты в размере 1/3 части всех видов заработка и иного дохода.

Женщина нигде не работала, на учет в центр занятости не становилась, никакой материальной помощи детям не оказывала. В результате образовалась задолженность по алиментам на сумму более 1 млн рублей.

За неуплату без уважительных причин непутевую мать привлекли к административной ответственности и назначили ей наказание в виде 70 часов обязательных работ. Однако на путь исправления женщина так и не встала и никаких мер для оплаты долга не предприняла.

Дознаватель отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Курску УФССП по Курской области в отношении женщины возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Суд признал женщину виновной в неуплате алиментов и назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства ежемесячно.