Под Курском ребенку-инвалиду отказались выдать льготное лекарство

СЕГОДНЯ 12:27 2018-08-15T12:27:26+03:00

Женщина обратилась в прокуратуру с требованием вернуть ей потраченные деньги Фото: Из архива КП.

В аптеке его не оказалось и мать мальчика купила препарат за свой счет

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В прокуратуру Беловского района Курской области обратилсь мать ребенка-инвалида с жалобой на то, что ее сына не обеспечили жизненно необходимым лекарством.

Беловской райбольницей выдано заключение, что мальчик по жизненным показаниям нуждается в ежедневном приеме инсулинового препарата. Участковый врач-педиатр выписал бесплатный рецепт на это лекарство.

Мать ребенка-инвалида обратилась в филиал аптеки № 18 ОАО «Курская фармация» с рецептом на льготное получение необходимого лекарства. Однако нужного препарата в аптеке не оказалось, и женщина купила его за свои деньги в другой аптеке.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с комитета здравоохранения Курской области суммы, потраченной женщиной на покупку лекарства.

Решением мирового судьи судебного участка № 4 судебного района Центрального округа Курска требования прокурора удовлетворены.

Исполнение судебного решения контролируется районной прокуратурой.