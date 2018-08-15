2018-08-15T12:27:26+03:00
Происшествия

Под Курском ребенку-инвалиду отказались выдать льготное лекарство

В аптеке его не оказалось и мать мальчика купила препарат за свой счет
Светлана ВОЛКОВА
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Женщина обратилась в прокуратуру с требованием вернуть ей потраченные деньгиЖенщина обратилась в прокуратуру с требованием вернуть ей потраченные деньгиФото: Из архива КП.
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В прокуратуру Беловского района Курской области обратилсь мать ребенка-инвалида с жалобой на то, что ее сына не обеспечили жизненно необходимым лекарством.

Беловской райбольницей выдано заключение, что мальчик по жизненным показаниям нуждается в ежедневном приеме инсулинового препарата. Участковый врач-педиатр выписал бесплатный рецепт на это лекарство.

Мать ребенка-инвалида обратилась в филиал аптеки № 18 ОАО «Курская фармация» с рецептом на льготное получение необходимого лекарства. Однако нужного препарата в аптеке не оказалось, и женщина купила его за свои деньги в другой аптеке.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с комитета здравоохранения Курской области суммы, потраченной женщиной на покупку лекарства.

Решением мирового судьи судебного участка № 4 судебного района Центрального округа Курска требования прокурора удовлетворены.

Исполнение судебного решения контролируется районной прокуратурой.

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