В Курске осудили экстремиста

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-14T13:01:19+03:00

Молодой человек призывал к осуществлению экстремистской и террористической деятельности Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

Суд признал 19-летнего жителя Курска в публичных призывах к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичном оправдание терроризма, совершенных с использованием интернета, сообщает пресс-служба СУ СК по Курской области.

В 2015 году еще несовершеннолетний парень начал исповедовать ислам - стал изучать религиозные материалы, совершать религиозные обряды, оправдывая течение ислама радикального толка и незаконную деятельность участников запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации «ИГИЛ».

В январе 2016 года парень разместил на своей открытой странице во «ВКонтакте» три аудиофайла с признаками побуждения к вступлению в ряды организации «Исламское государство» и призывающие к дестабилизации работы органов власти, насилию к немусульманам вплоть до их уничтожения.

Суд приговорил экстремиста к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.