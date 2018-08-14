2018-08-14T13:01:19+03:00
Происшествия

В Курске осудили экстремиста

19-летний парень 3,5 года проведет в колонии
Яна ШЕЛЕСТ
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Молодой человек призывал к осуществлению экстремистской и террористической деятельностиМолодой человек призывал к осуществлению экстремистской и террористической деятельностиФото: из архива «КП»
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Суд признал 19-летнего жителя Курска в публичных призывах к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичном оправдание терроризма, совершенных с использованием интернета, сообщает пресс-служба СУ СК по Курской области.

В 2015 году еще несовершеннолетний парень начал исповедовать ислам - стал изучать религиозные материалы, совершать религиозные обряды, оправдывая течение ислама радикального толка и незаконную деятельность участников запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации «ИГИЛ».

В январе 2016 года парень разместил на своей открытой странице во «ВКонтакте» три аудиофайла с признаками побуждения к вступлению в ряды организации «Исламское государство» и призывающие к дестабилизации работы органов власти, насилию к немусульманам вплоть до их уничтожения.

Суд приговорил экстремиста к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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