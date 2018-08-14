В Курске орловчанина оштрафовал суд за попытку дать взятку

СЕГОДНЯ 12:52 2018-08-14T12:52:23+03:00

Полицейский отказался от взятки в 20 тысяч рублей Фото: Из архива КП.

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Промышленный районный суд Курска вынес приговор 33-летнему жителю Орловской области. Его признали виновным в приготовлении к даче взятки должностному лицу.

Мужчина ехал на автомобиле по Курской области и его остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. В связи с тем, что прежде мужчина был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде, инспектор ГИБДД предложил ему пройти медицинское освидетельствование. Однако водитель отказался.

Чтобы избежать ответственности за незаконное вождение, мужчина предложил полицейскому в качестве взятки 20 тысяч рублей за то, чтобы тот не оформлял протокол.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и оштрафовал виновного на 40 тысяч рублей.