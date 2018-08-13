2018-08-13T14:02:27+03:00
Происшествия

Двух курян поймали с наркотиками

Им грозит от 15 лет колонии
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Парни маскировались под "рыбаков"Парни маскировались под "рыбаков"Фото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области совместно с сотрудниками Управления ФСБ по Курской области задержали жителей Курска, одному из которых 20, а второму 19 лет. Оба связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Они занимались сбытом "синтетики" через тайники-закладки, в том числе и оптовых партий для последующей передачи розничным поставщикам. Информацию о закладках парни передавали через мобильные телефоны и сеть Интернет.

Для конспирации молодые люди использовали рыболовные снасти. Так, под видом любителей рыбной ловли, они делали тайники закладки вдоль водоемов Курской области. Также задержанные работали фасовщиками наркотиков для Интернет-магазина в Курской области.

Оперативники на съемной квартире парней изъяли более 200 граммов синтетических наркотических средств, подготовленных для сбыта. Также там нашли весы и упаковочные материалы.

Сейчас против парней завели уголовное дело по факту сбыта наркотиков группой лиц в особо крупном размере. Им грозит от 15 лет колонии до пожизненного заключения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курская строительная фирма задолжала сотрудникам более 4 миллионов рублей
Назначены прокуроры трех районов Курской области
Куряне украли станцию техосмотра
Курянин попал под статью за езду в пьяном виде
В Курске перекроют некоторые улицы
Под Курском иномарка столкнулась с гужевой повозкой
В Курске на улице Коллективной сгорел дом
В Курске при столкновении Daewoo Nexia и «пятнадцатой» пострадали люди
Купальный сезон в Курской области завершится 31 августа
Курская область готова к зиме на 80%
В Курске ночью иномарка врезалась в опору
В Курской области у детских лагерей работают дополнительные патрульные группы
Курянам запретили посещать леса
Курянка хотела продать дом и лишилась денег
В Курске вспомнят экипаж АПРК «Курск»
Курянку «развели» интернет-мошенники
В Курске Центрального рынка самосвал наехал на мужчину
Пьяный курянин утонул в водоеме ТЭЦ