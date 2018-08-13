Двух курян поймали с наркотиками

13 Авг. 14:02 2018-08-13T14:02:27+03:00

Им грозит от 15 лет колонии

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Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области совместно с сотрудниками Управления ФСБ по Курской области задержали жителей Курска, одному из которых 20, а второму 19 лет. Оба связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Они занимались сбытом "синтетики" через тайники-закладки, в том числе и оптовых партий для последующей передачи розничным поставщикам. Информацию о закладках парни передавали через мобильные телефоны и сеть Интернет.

Для конспирации молодые люди использовали рыболовные снасти. Так, под видом любителей рыбной ловли, они делали тайники закладки вдоль водоемов Курской области. Также задержанные работали фасовщиками наркотиков для Интернет-магазина в Курской области.

Оперативники на съемной квартире парней изъяли более 200 граммов синтетических наркотических средств, подготовленных для сбыта. Также там нашли весы и упаковочные материалы.

Сейчас против парней завели уголовное дело по факту сбыта наркотиков группой лиц в особо крупном размере. Им грозит от 15 лет колонии до пожизненного заключения.