Курянин попал под статью за езду в пьяном виде
Суд вынес приговор 38-летнему жителю Курска. Мужчину признали виновным по статьям 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за аналогичное деяние) и 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).
20 апреля курянин, у котого имеется непогашенная судимость за управление автомобилем в пьяном виде, приехал на машине к бывшей супруге в Касторенский район. При этом прав у него не было. По дороге его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, и обнаружили, что водитель пьян.
Во время разбирательства в присутствии понятых мужчина обматерил инспектора ДПС.
Суд дал ему 400 часов обязательных работ и снова лишил прав. На этот раз на два с половиной года.