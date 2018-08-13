Курянин попал под статью за езду в пьяном виде

13 Авг. 11:56 2018-08-13T11:56:02+03:00

Мужчина катался по области без прав и пьяный Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Суд вынес приговор 38-летнему жителю Курска. Мужчину признали виновным по статьям 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за аналогичное деяние) и 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

20 апреля курянин, у котого имеется непогашенная судимость за управление автомобилем в пьяном виде, приехал на машине к бывшей супруге в Касторенский район. При этом прав у него не было. По дороге его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, и обнаружили, что водитель пьян.

Во время разбирательства в присутствии понятых мужчина обматерил инспектора ДПС.

Суд дал ему 400 часов обязательных работ и снова лишил прав. На этот раз на два с половиной года.