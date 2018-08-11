Курская область готова к зиме на 80%

СЕГОДНЯ 12:22 2018-08-11T12:22:47+03:00

В жилом секторе есть пока немало вопросов по подготовке к отопительному сезону Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В этом году все необходимые мероприятия в соответствии с утверждtнными графиками проходят в плановом режиме, отметили в администрации региона. Так, уже завершается обследование и ремонт водопроводных, тепловых и электрических сетей, замена ветхих и аварийных участков труб, ведется подготовка старых и строительство новых котельных, идет работа по переводу курян на поквартирное отопление. Особое внимание уделяется объектам социальной сферы – детским садам, школам, больницам, домам культуры, как правило, подготовка в таких учреждениях заканчивается в первую очередь.

Как рассказал заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Валерий Домекин, все учреждения круглосуточного пребывания, относящиеся к ведению комитета, начали подготовку к отопительному сезону еще в апреле текущего года. Необходимые профилактические работы на объектах тепло- и электроснабжения уже практически завершены. Оценивать готовность медицинских учреждений будет специально созданная в комитете здравоохранения комиссия.

Под контролем областного штаба и самый болезненный вопрос – погашение долгов за потребленные теплоэнергетические ресурсы и своевременная оплата текущих платежей.