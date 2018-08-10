В Курске вспомнят экипаж АПРК «Курск»
12 августа в Курске отметят День памяти экипажа АПРК «Курск», погибшего 18 лет назад при исполнении служебного долга в Баренцевом море.
В этот день в ЦД «Спутник» в 10.00 и в ЦД «Ассоль» в 14.00 пройдет «Час памяти» по невернувшимся из похода 118 подводникам. В 11.00 у памятника экипажу АПРК «Курск» на Мемориале павших в годы войны 1941-1945 годов начнется поминальная церковная служба (лития) и возложение венков и цветов к братской могиле героев.
В 20.00 на открытой площадке ЦД «Родина» состоится открытая для всех тематическая программа «Экипаж АПРК К-141» с демонстрацией художественного фильма о героях-подводниках «22 минуты».