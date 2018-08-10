Пьяный курянин утонул в водоеме ТЭЦ

10 Авг. 15:13 2018-08-10T15:13:33+03:00

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Август в Курской области выдался жарким. Ежедневно по информации городского Управления ГО и ЧС на муниципальных пляжах отдыхают более тысячи человек. Но немало и таких, кто в поисках приключений выбирает «дикие пляжи», не оборудованные для безопасного купания.

На днях в ЕДДС Курска поступило сообщение: в технологическом водоеме ТЭЦ-1 утонул мужчина. Причиной гибели 36-летнего купальщика стало не только то, что этот водоем не предназначен, а значит, и неприспособлен для отдыха и купания, о чем говорит установленный на берегу знак, но и алкогольное опьянение.

С начала нынешнего купального сезона в Курске это уже шестой случай гибели людей на воде, и причиной всех смертей стало именно купание в пьяном состоянии.