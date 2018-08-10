Курская прокуратура обвинила "Квадру" в недостаточном ремонте теплосетей

10 Авг. 15:08 2018-08-10T15:09:04+03:00

Теплоснабжающую организацию и мэрию обвинили в плохом выполнении своих обязанностей Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Прокуратура Курска в Администрации города и теплоснабжающих организациях проверила исполнение законодательства о теплоснабжении.

Проверяющие нашли факты, когда теплоснабжающие организации не принимали мер по обеспечению надежным теплоснабжением населения во время отопительного сезона.

Так, по инициативе филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация» в рамках сводного плана ремонтов теплосетей Курска в в этом году запланировано работ по ремонту всего 4% от необходимого.

В Администрации Курска нашли нарушения, когда исключили из сводного плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей Курска на 2018 год участок, где капитальный ремонт необходим, так как там есть технологические повреждения.

Прокурор Курска внес представления Главе города и руководителю филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация».