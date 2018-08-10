10 Авг. 14:35 2018-08-10T14:37:38+03:00

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12 августа в Курске пройдет репетиция марш-парада духовых оркестров. В связи с этим с 11.00 до 14.00 будет закрыто движение по ул. Ленина от ул. Почтовая до Красной площади и Красной площади от ул. Марата до ул. Урицкого. Будет исключена парковка автомобильного транспорта по ул. Золотая, ул. Садовая в зоне действия знаков дорожного движения 3.27 «Остановка запрещена».

Движение автобусов со стороны Сеймского округа и Северо-Западного микрорайона будет организовано по улицам Урицкого, Радищева, Садовая, Ленина; со стороны Железнодорожного округа и Триумфальной арки по улицам Ленина, Золотая, Радищева со всеми установленными остановками.

15 августа для проведения тренировок пеших парадных расчетов и механизированной колонны будет закрыто движение автомобильного транспорта:

с 14.00 до 21.00 по ул. Карла Маркса от перекрестка ул. К.Маркса – поворот на ТЦ «Метро» до поста ГИБДД (автодорога М-2);

С16.00 до 20.00 будет перекрыто движение транспорта по пр. Победы от ГИБДД (ул. Карла Маркса, д.101) до ТЦ «Триумф» и по ул. Карла Маркса от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро».

Движение пассажирского транспорта будет организовано из центра города в сторону п. Северный и обратно через ул. Светлая, ул. Фестивальная. Легковой транспорт будет двигаться в объезд улиц Карла Маркса, Светлого проезда по ул. Дубровинского, Гудкова, Фестивальной. Будет ограничен въезд со стороны поста ГИБДД от автодороги М-2 в направлении Триумфальной арки.

В связи с движением колонны военной техники возможны временные ограничения движения транспорта в центральной части города. Движение автобусов на маршрутах №13, 44, 292 будет организовано до ТЦ «Триумф» по ул. Карла Маркса. Движение троллейбусов по маршрутам №1, 8 будет приостановлено. Перевозка пассажиров в д.Косиново и д.Татаренково будет организовано по маршрутам «18, 72 через ул. Кавказскую, 50 лет Октября, автодорогу М-2.